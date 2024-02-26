Терренкур Маркотх торжественно откроют для прогулок 1 марта в Геленджике

Любителей пеших прогулок приглашают на торжественное открытие 1 марта в 13:00.

«Некоторые любители прогулок уже прошлись по новому обустроенному маршруту. Отзывы — самые лучшие. Чтобы о терренкуре Маркотх узнали во всей России, готовим торжественное открытие нового маршрута», — написала замглавы Геленджика Янина Скорикова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый терренкур планировали обустроить в Геленджике до конца 2023 года.