Новый терренкур обустроят до конца года в Геленджике

В Геленджике благоустраивают терренкур «Маркотх». О ходе работ 20 ноября рассказал мэр курорта Алексей Богодистов.

Работы планируют завершить до конца года. Также планируется создание сети обустроенных пешеходных маршрутов.

В настоящее время на терренкуре «Маркотх» обустраивают площадки под точки отдыха и смотровые зоны.

«Далее подрядчик начнет монтаж беседок, скамеек, урн, а также освещения. Планируем обустроить такой терренкур, чтобы посещение нашего природного парка «Маркотх» стало комфортным и познавательным», — написал Богодистов на странице во ВКонтакте.

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