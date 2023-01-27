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Терминал для обработки контейнеров из Турции построят в Новороссийске

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/terminal-dlya-obrabotki-kontejnerov-iz-turtsii-postroyat-v-novorossijske
Терминал для обработки контейнеров из Турции построят в Новороссийске
Фото unsplash.com

Портовый терминал будет обсуживать грузы, поступающие по линии Стамбула.

Информация о сроках строительства и стоимости объекта не сообщается. Строительством терминала занимается ООО «Транс синергия».

«Это будет терминал с железнодорожными путями. Ситуация в Новороссийске тяжело развивается, и наличие там собственного терминала будет для нас приоритетной задачей», — цитирует издание заявление директора компании Станислава Станкевича «ПортНьюс».

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