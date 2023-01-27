Терминал для обработки контейнеров из Турции построят в Новороссийске
Экономика
27.01.2023 21:09
Портовый терминал будет обсуживать грузы, поступающие по линии Стамбула.
Информация о сроках строительства и стоимости объекта не сообщается. Строительством терминала занимается ООО «Транс синергия».
«Это будет терминал с железнодорожными путями. Ситуация в Новороссийске тяжело развивается, и наличие там собственного терминала будет для нас приоритетной задачей», — цитирует издание заявление директора компании Станислава Станкевича «ПортНьюс».
Читайте также: Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году.
Популярные новости
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
- Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России