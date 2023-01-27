Терминал для обработки контейнеров из Турции построят в Новороссийске

Портовый терминал будет обсуживать грузы, поступающие по линии Стамбула.

Информация о сроках строительства и стоимости объекта не сообщается. Строительством терминала занимается ООО «Транс синергия».

«Это будет терминал с железнодорожными путями. Ситуация в Новороссийске тяжело развивается, и наличие там собственного терминала будет для нас приоритетной задачей», — цитирует издание заявление директора компании Станислава Станкевича «ПортНьюс».

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