Терапевт Романенко назвала болезни, обостряющиеся в морозы

Холодная погода способна вызвать не только простуду, но и сужение сосудов и повышение артериального давления.

Об этом рассказала терапевт, кардиолог, семейный врач Татьяна Романенко.

Она отметила, что молодые эластичные сосуды приспосабливаются к сжатию как к реакции на холод. Если же человек страдает атеросклерозом, мороз и, как следствие, сжатие сосудов, могут спровоцировать повышение артериального давления. Симптомами его могут быть головная боль, нарушение зрения, координации.

«Широко известен врачам тот факт, что ишемическая болезнь сердца может дебютировать в холодное время года: человек вышел на улицу и почувствовал себя плохо. Ощущение нехватки воздуха, боль за грудиной или просто невозможность вдохнуть полной грудью — это может быть связано со спазмом коронарных артерий. Если не принять вовремя меры, это может привести к инфаркту миокарда», — сказала Романенко.

Также, по ее словам, переохлаждение может вызвать обострение некоторых хронических заболеваний.

«Это и заболевания лор-органов — всевозможные риниты, тонзиллиты, ушные патологии. Также заболевания органов дыхания — бронхит, воспаление легких. Кроме того, заболевания мочеполовой системы. Если вы надели плохую обувь и у вас замерзли ноги, это может привести к обострению цистита, к появлению каких-то неприятных ощущений при мочеиспускании, к изменению в анализах мочи», — предупредила Романенко.

Кроме того, в холодную погоду чувствовать себя плохо могут люди с аллергическими заболеваниями, прежде всего с бронхиальной астмой. Это происходит из-за повышенной влажности воздуха и реагентов на дорогах.

Несмотря на все опасности мороза, отказываться от зимних прогулок не нужно — свежий воздух необходим человеку.

«Говорят, у природы нет плохой погоды, есть плохая одежда. Нужно правильно одеваться. Обувь должна быть теплая, свободная, на толстой подошве. Тем самым мы оберегаем ноги от замерзания. Обязательно надевать шапку, шарф, варежки или перчатки. Зима — это время теплой одежды. И нужно придерживаться правил безопасности нахождения на улице. Если погода холодная, нужно двигаться, даже стоя на остановке. Если почувствовали себя плохо, появился дискомфорт в груди или кто-то вам сказал, что у вас побелел кончик носа, конечно, нужно принять меры: зайти в теплое помещение и согреться», — цитирует врача радио Sputnik.

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