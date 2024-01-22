Стоматолог Кадькалова рассказала, какую зубную боль нельзя терпеть

Во многих случаях зубная боль без своевременного лечения может привести к серьезным проблемам.

Стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова рассказала, что к врачу обязательно нужно обращаться при резкой боли от горячего или холодного, которая не проходит за 30 секунд. Эта боль может говорить о воспалении нервного пучка зуба — пульпите. О воспалительном процессе также говорят ночные боли.

«Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс», — предупредила Кадькалова.

Если же боль от горячего и холодного проходит быстро, визит к доктору можно отложить, но только на неделю, поскольку неприятные ощущения вероятно говорят о глубоком кариесе, требующем лечения. Если его запустить, он также может привести к пульпиту.

Если же зубы реагируют только на холодное, причина скорее всего кроется в трещинах на эмали — их нужно лечить, но срочности в этом нет, заключила врач. Чтобы сохранить здоровье зубов, нужно раз в полгода ходить на осмотр к стоматологу, сообщает телеканал «360».

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