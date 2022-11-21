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Терапевт рассказала, почему люди могут болеть без повышения температуры

Общество
21.11.2022 11:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/terapevt-rasskazala-pochemu-lyudi-mogut-bolet-bez-povysheniya-temperatury
Терапевт рассказала, почему люди могут болеть без повышения температуры
Фото Andrea Piacquadio, pexels.com

Жар при болезни — это проявление воспалительного и инфекционного процессов, рассказала терапевт Татьяна Романенко.

По словам врача, иммунная система людей, которые болеют без жара, включается на начальном этапе.

«С инфекционным агентом встречается так называемая первая линия обороны — на слизистую попадают вирусные или бактериальные частички, и туда устремляются лейкоциты, макрофаги, которые должны справиться с инфекцией. Поэтому нет повышения температуры и все хорошо складывается», — отметила Татьяна Романенко.

К повышению температуры приводит активный вирус или большое количество его частиц. Организм реагирует на вирусы маркерами воспаления, уточнила терапевт.

«Это говорит о том, что организм подвергся атаке и борется с тем или иным инфекционным агентом», — сказала Романенко.

При этом врач предупредила, что температура выше 38 °С может быть опасной, поэтому ее нужно сбивать.

«Иногда иммунная система слишком активно реагирует на инфекцию, например, температура поднимается до 39 °С и выше, когда можно ограничиться 38 °С. Это гиперреакция, так называемый цитокиновый шторм, когда организм настолько сильно включает защитные механизмы, что это приводит к колоссальным, опасным для жизни последствиям. Все должно быть в меру», — добавила специалист Романенко.

Терапевт посоветовала не пить жаропонижающие при температуре ниже 38 °С, чтобы не мешать организму бороться с инфекцией, сообщает радио Sputnik.

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