Чем запить таблетку: токсиколог рассказал, с какими напитками не сочетаются лекарства

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Напитки могут как усилить, так и ослабить эффект от лекарств. Кроме того, некоторые сочетания способны вызвать тяжелые побочные эффекты.

О том, чем запить таблетку, чтобы не навредить себе, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

Он напомнил, что в любом чае или соке есть вещества, которые могут взаимодействовать с препаратами. Так, к примеру, запивать таблетки грейпфрутовым соком не стоит. В США зафиксировали случай смерти пациента, принимавшего с этим напитком препарат для снижения холестерина.

«В 2004 году в США человек принимал статины и внезапно умер от печеночной недостаточности. Оказалось, что он переехал с севера США на юг и решил вести максимально здоровый образ жизни, поэтому выпивал по 2-2,5 литра свежевыжатого грейпфрутового сока в день. Одновременно он принимал препарат аторвастатин, который ему назначили для снижения уровня холестерина. Выяснилось, что вещества, которые есть в соке, в частности, бергамоттин, замедляли распад аторвастатина в печени», — предупредил Водовозов.

После этого случая во всем мире новые лекарства обязательно проверяются на совместимость с грейпфрутовым соком.

Зная принципы сочетания лекарств и напитков, можно усилить или ослабить действие препарата.

«Например, если мы препараты железа запиваем зеленым чаем, то получаем существенное снижение биодоступности железа. За счет того, что в чае гигантское количество самых разнообразных химически активных веществ. Они взаимодействуют с лекарством, и мы получаем некие последствия. Но если то же железо запивать апельсиновым соком, то биодоступность препарата повысится. За счет того, что в соке много органических кислот, железо будет всасываться намного лучше», — сказал токсиколог.

А вот если запить обезболивающий или жаропонижающий препарат кофе, положительный эффект наступит быстрее и будет более продолжительным.

«Если человек пьет что-то обезболивающее, какой-нибудь привычный нестероидный противовоспалительный препарат, и запивает его кофе, то голова быстрее перестанет болеть. Температура снизится на более продолжительное время, и противовоспалительный эффект будет сильнее. Это происходит благодаря неизвестному пока механизму. Сейчас это стали специально использовать. В некоторые комбинированные обезболивающие препараты входит кофеин», — сказал врач.

Чтобы не навредить здоровью, перед употреблением препарата стоит внимательно изучить инструкцию. В ней обычно указывается, чем лекарство нужно запивать, сообщает радио Sputnik.

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