Терапевт рассказала, почему хронические заболевания обостряются весной

Весной чаще всего обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта — хронические гастриты, колиты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Попова.

«Это происходит по разным причинам: ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности, стрессы», — пояснила специалист.

Весна является переходным периодом для организма, продолжила Попова.

«Это связано с характером питания: зимой и в начале весны в рационе меньше фруктов и овощей, поэтому весной нам может не хватать витаминов и элементов, необходимых для естественного обновления слизистой оболочки желудка. Некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего еще больше снижается активность иммунной системы, возникает хронический стресс», — добавила она.

Из-за этих факторов в желудке вырабатывается больше соляной кислоты, которая повреждает слизистую, отметила врач. Для профилактики обострений заболеваний нужно правильно питаться, регулярно принимать лекарства, которые назначил врач, и постараться исключить повреждающие слизистую продукты.

Кроме того, к обострениям аллергий приводят ослабленная иммунная система, активное цветение и гормональные сбои — весной воздух становится более теплым, из-за чего увеличивается содержание пыльцы, пыли, пуха, семян, а также других аллергенов, рассказала терапевт.

«Неудивительно, что весна — время обострения бронхиальной астмы. Пульмонологи рекомендуют пациентам с бронхиальной астмой в весеннее время особенно тщательно принимать прописанные средства, а при появлении симптомов ухудшения дыхания не откладывать визит к лечащему врачу», — цитирует Елену Попову RT.

Читайте также: врач рассказал, в каких случаях нужно прекращать похудение.