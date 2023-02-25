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Врач рассказал, в каких случаях нужно прекращать похудение

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-rasskazal-v-kakih-sluchayah-nuzhno-prekrashhat-pohudenie
Врач рассказал, в каких случаях нужно прекращать похудение
Фото congerdesign, pixabay.com

Быстрое снижение веса может привести к проблемам со здоровьем.

Худеть можно только с постепенным снижением массы тела — не более 1 кг в неделю, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

«При резком или чрезмерном похудении может появиться утомляемость и снижение работоспособности. Также могут начаться повторные простуды и всякие инфекции. Будет сложнее переносить низкие температуры. Резко похудевшие люди мерзнут и дома, и на улице, и на работе. Может снижаться пульс», — объяснил Сапего.

Если такие симптомы появились во время диеты, то ее нужно менять — прекращать худеть или повышать калорийность дневного рациона, добавил врач.

«Резко похудевшего человека нельзя назвать здоровым. Чтобы улучшить свое состояние, ему следует употреблять много цельнозерновых продуктов, легкого белка вроде творога, сои или мяса индейки, больше растительных масел, орехов», — цитирует Георгия Сапего радио Sputnik.

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