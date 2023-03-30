Терапевт рассказала, как этаж проживания влияет на здоровье

Здоровье человека зависит от различных факторов, в том числе высоты этажа и условий проживания.

Об этом рассказала врач-терапевт Елена Игнатикова. По ее словам, негативное влияние на жильцов первых этажей могут оказывать подвалы — из-за них в квартирах может быть повышенная влажность и грибок на стенах.

«Для людей, страдающих аллергическими заболеваниями, плесень — фактор риска, провокатор, аллерген. Кроме того, грибок опасен для людей с ослабленным иммунитетом и с хроническими заболеваниями легких. Грибковая инфекция, которая живет в квартире, может поселиться в организме человека и вызвать поражение легких, которое тяжело лечится», — пояснила терапевт.

Чтобы избежать повышенной влажности, нужно периодически просушивать и проветривать ванную и кухню, причем делать это нужно на любом этаже, отметила специалист. Она добавила, что если грибок уже появился, нужно обратиться в службы, которые дезинфицируют помещения.

Жильцы седьмого и более нижних этажей могут страдать от автомобильных выхлопов и грязного воздуха, продолжила врач.

«Если вы живете рядом с автомагистралями, на нижние этажи в открытые окна залетает много пыли и грязи с дорог. В этом плане на верхних этажах качество воздуха будет лучше по сравнению с первым, пятым или даже седьмым», — сказала Елена Игнатикова.

Верхние этажи опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — это может быть связано с определенными рисками, например, если сломается лифт.

«Хождение по лестнице может быть опасным для людей с лишним весом, повышенным давлением, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата, а также для пожилых людей. При подъеме на лифте где-то до 10 этажа скачков артериального давления происходить не должно. Но если вы живете в небоскребе, где скоростные лифты, ускорение может сказываться на сосудах и на их регуляции», — цитирует Елену Игнатикову радио Sputnik.

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