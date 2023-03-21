Терапевт рассказал, кому и почему нельзя ходить в баню

Жаркая сауна может принести вред, а комфортная температура хаммама может стать рассадником бактерий. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

Русская баня, сауна и хаммам, популярные в России, имеют свои особенности — они различаются по температуре воздуха и уровню влажности, пояснил врач.

«Хаммам привлекает людей не слишком высокой температурой. В такой бане можно долго просидеть, будет время для массажа и общения. В русской бане высокая температура и высокая влажность. Поэтому к ней нужно привыкать, долго в ней не просидишь. Финская сауна воздействует на человека очень высокой температурой, но при минимальной влажности», — сказал Георгий Сапего.

Он добавил, что все виды бани улучшают настроение, поэтому так популярны. Более того, баню хорошо переносят и дети, и пожилые, и люди с хроническими заболеваниями, отметил терапевт. При этом есть люди, которым посещение бани противопоказано, например, беременным, продолжил врач.

«Если у человека острое инфекционное заболевание, то в любой бане ему станет хуже. Если есть опухший или покрасневший сустав, то лишнее тепло только усилит воспаление. Беременным разрешают посидеть в сухой сауне при 70 °С 20 минут, но не более — в первые 2 месяца беременности будущий ребенок очень чувствителен к перегреву, от этого неправильно формируется нервная система. Но не в том смысле, что ребенок будет капризным, а в том смысле, что он может родиться без головного мозга. Для этого достаточно повысить температуру тела беременной женщины до 39 °С», — пояснил Сапего.

В хаммаме температура воздуха ниже, из-за чего там могут размножаться микробы, отметил терапевт.

«Многим нравится хаммам из-за приятной температуры, но при этом на влажных поверхностях вас могут подстерегать вредные водяные микробы. Например, синегнойная палочка. Она живет в воде и вызывает воспаление кожи, которое называют псевдомонадным фолликулитом или «болезнью горячих ванн». А вот в парилке или сауне обычно высокая температура, и такие микробы там не выживают», — уточнил Георгий Сапего.

При посещении любой бани важно соблюдать правила — избегать обезвоживания и не пить алкоголь.

«Если походы в баню улучшают настроение и повышают жизненный тонус, то можно и сходить. Но обычно не чаще трех раз в неделю. Исторически в разных странах сложились правила посещения бани, которые подходят большинству людей, и их нужно соблюдать», — цитирует Георгия Сапего радио Sputnik.

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