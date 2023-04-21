Терапевт рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой для отдыха на природе

Весной с наступлением тепла многие жители России выезжают за город для отдыха. Для того, чтобы время на природе прошло максимально комфортно и безопасно, с собой надо взять ряд лекарств, уверен врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

«Обязательно должно быть в вашей аптечке средство от загара. Необходимо также иметь с собой антигистаминный препарат, который поможет при возникновении аллергической реакции на пыльцу или укус какого-нибудь насекомого», — рассказал он.

Врач посоветовал перед отдыхом на природе положить в аптечку побольше пластырей, а также йод и зеленку. Кроме того, важно взять с собой средство от отравления, которое сможет помочь при диарее или рвоте, восстановив электролиты в организме.

Хухрев подчеркнул, что рецептурные лекарства и антибиотики класть в «дачную» аптечку не стоит. Такие препараты следует принимать только по назначению лечащего врача. Кроме того, он посоветовал не покупать средства от укусов змей или клещей. В таких случаях нужно не заниматься самолечением, а сразу ехать в медучреждение, сообщает радио Sputnik.

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