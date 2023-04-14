С начала года с укусами клещей к врачам обратились 226 человек в Краснодарском крае

Об этом сообщают в региональном отделении Роспотребнадзора.

Количество обращений по сравнению с 2022 годом выросло на 84 %. По данным ведомства, половина укушенных дети. Примерно такое же соотношение было и годом ранее.

На Черноморском побережье с января к медикам обратились 56 человек, а в 2022 году от клещей пострадали 11 жителей. На Азовском побережье пока не было ни одного факта укуса. По крайней мере, люди к врачам не обращались. Случаи укусов опасными членистоногими в детских оздоровительных учреждениях также не зарегистрированы.

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