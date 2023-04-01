Более 500 тыс. человек прошли диспансеризацию и профосмотры на Кубани с начала года

Профилактические осмотры помогают медикам выявить заболевания на ранней стадии и факторы риска развития хронических состояний.

«Профилактические мероприятия помогли выявить более 200 тыс. заболеваний. Среди них болезни системы кровообращения, органов пищеварения, дыхания, сахарный диабет», – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров.

Диспансеризацию проводят 92 медицинские организации и 44 мобильные бригады.

На Кубани также проводят углубленную диспансеризацию для жителей, переболевших коронавирусом. Такими обследованиями охватили более 52 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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