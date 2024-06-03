Терапевт Кондрахин: вегетососудистая дистония не настоящий диагноз

ВСД — это комплекс разных симптомов другого заболевания.

По словам кардиолога, терапевта Андрея Кондрахина, при ВСД суть болезни еще не выявляется, но больной уже чувствует негативные последствия, например, состояния астении, усталости, слабости. Так, если анализы не выдали нарушений, а жалобы у пациента есть, доктора могут диагностировать ВСД.

Кардиолог отметил, что самочувствие ухудшается из-за разных причин. Среди них стресс, переутомление, бессонница, прием определенных препаратов и другие.

«Больных проверяли, не находили никаких отклонений, больному ставили этот диагноз», — рассказал Кондрахин.

По мнению Кондрахина, для точного выявления недомогания нужны более тщательные обследования. Он добавил, что теперь ВСД врачи больше не ставят. Сейчас врачи могут выявить больше болезней, которые раньше относились к ВСД, сообщает 360.ru.

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