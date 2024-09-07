Терапевт Кабычкин объяснил, кому нельзя использовать аппликатор Кузнецова

Игольчатый накожный аппликатор, состоящий из пластмассовых звездочек с заостренными концами, широко используется в рефлексотерапии. Однако некоторым он противопоказан.

О том, кому нельзя пользоваться аппликатоором Кузнецова, рассказал заслуженный врач России, вертеброневролог, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин. Он объяснил, как «звездочки» воздействуют на организм человека.

«На нашем теле есть зоны, которые рефлекторно отвечают за определенные внутренние органы, сегментарно связанные участки головного, спинного мозга и так далее. В головном мозге есть опиатные рецепторы — клетки, которые вырабатывают эндогенные морщины. Раздражая рефлексогенные зоны, мы повышаем выделение мозгом эндорфинов, энкефаминов. Эндогенные морщины, попадая в кровь, оказывает обезболивающий эффект и снижают болевой порог», — сказал Кабычкин.

Аппликатор назначают при многих заболеваниях. Он помогает добиться повышения ответа иммунной и сердечно-сосудистой систем. Иногда его применяют для профилактики ОРВИ и диабете для стимуляции периферического кровообращения. Накладывают аппликатор на 20—40 минут, в зависимости от показаний. Кабычкин отметил, что аппликатор «вреда приносит меньше, чем пользы», однако есть исключения.

Противопоказан он при остром воспалении, хроническом кровотечении, проблемах с ЖКТ и на поздних стадиях онкологических заболеваний, сообщает радио Sputnik.

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