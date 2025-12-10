Терапевт Хухрев объяснил, почему опасно выходить на улицу с мокрыми волосами

Нет времени сушить волосы — выйду так, что может случиться? О том, какому риску подвергают свое здоровье люди, рассуждающие подобным образом, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

Первое, что угрожает любителям прогулок с мокрой головой, особенно в холодное время года — снижение иммунитета. Чаще всего после таких экспериментов можно получить гайморит, фронтит, синусит и воспаление придаточных пазух, но это далеко не все.

«Если с мокрой головой выбегать, то можно застудить затылочный или лицевой нерв. Это болевой синдром, который потом долго лечится и может привести к параличу половины лица», — предупредил врач.

При этом он отметил, что риска «застудить мозг» нет.

«Мозг у нас глубоко упакован, ничего с ним не случится. Но, например, недолеченные зубы могут на сквозняке во влажности обостряться, могут пойти осложнения», — сказал Хухрев.

Он отметил, что чаще всего с такими проблемами люди стакиваются в ноябре.

Врач рекомендовал не рисковать здоровьем и тщательно сушить волосы перед выходом на улицу, потому что последствия предстоит разбирать уже в больнице, приводит слова эксперта радио Sputnik.

