Диетолог Жаровская рассказала об опасности переизбытка витамина D в организме

Врачи рекомендуют принимать витамин D исключительно под наблюдением и по назначению, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Как сообщила интегративный врач-диетолог, клинический нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская, передозировка витамина D опасна также, как и его дефицит. По ее словам, доза свыше 10 тыс. МЕ в сутки может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Врач отметила, что витамин D многие специалисты приравнивают к гормонам, поскольку рецепторы к нему есть почти во всех клетках нашего организма, в том числе и в эритроцитах.

«Не стоит забывать, что витамин D — жирорастворимый, то есть, в отличие от водорастворимых витаминов, которые быстро выводятся из организма, жирорастворимые витамины накапливаются в жировой ткани. И могут там находиться несколько месяцев», — отметила Жаровская.

Среди симптомов переизбытка витамина D — диарея и учащенное мочеиспускание. Таким образом организм пытается избавиться от лишнего. Также при передозировке может появиться головная боль, тошнота, диспептические явления и нарушение кальциево-фосфорного обмена.

Кроме того, переизбыток витамина способен привести к электролитным нарушениям, среди которых слабость и хрупкость костной массы и почечная недостаточность. Это связано с тем, что витамин D детоксицируется печенью и почками, пояснила Жаровская.

При появлении этих симптомов эксперт рекомендует обратиться к врачу, который скорректирует дозировку.

Гастроэнтеролог отметила, что при назначении витамина D врачи прописывают высокие дозировки на определенный период, после чего необходимо сдать анализ и проверить, накопился ли витамин в организме. После этого доктор корректирует дозировку при наличии избытков, отметила Жаровская.

«Соответственно, если есть симптомы передозировки витамина D, необходимо прекратить его прием. Врач назначит сорбенты и детоксикационную терапию», — цитирует эксперта радио Sputnik.

