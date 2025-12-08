Диетолог Жаровская рассказала об опасности переизбытка витамина D в организме
Врачи рекомендуют принимать витамин D исключительно под наблюдением и по назначению, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Как сообщила интегративный врач-диетолог, клинический нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская, передозировка витамина D опасна также, как и его дефицит. По ее словам, доза свыше 10 тыс. МЕ в сутки может негативно сказаться на состоянии здоровья.
Врач отметила, что витамин D многие специалисты приравнивают к гормонам, поскольку рецепторы к нему есть почти во всех клетках нашего организма, в том числе и в эритроцитах.
«Не стоит забывать, что витамин D — жирорастворимый, то есть, в отличие от водорастворимых витаминов, которые быстро выводятся из организма, жирорастворимые витамины накапливаются в жировой ткани. И могут там находиться несколько месяцев», — отметила Жаровская.
Среди симптомов переизбытка витамина D — диарея и учащенное мочеиспускание. Таким образом организм пытается избавиться от лишнего. Также при передозировке может появиться головная боль, тошнота, диспептические явления и нарушение кальциево-фосфорного обмена.
Кроме того, переизбыток витамина способен привести к электролитным нарушениям, среди которых слабость и хрупкость костной массы и почечная недостаточность. Это связано с тем, что витамин D детоксицируется печенью и почками, пояснила Жаровская.
При появлении этих симптомов эксперт рекомендует обратиться к врачу, который скорректирует дозировку.
Гастроэнтеролог отметила, что при назначении витамина D врачи прописывают высокие дозировки на определенный период, после чего необходимо сдать анализ и проверить, накопился ли витамин в организме. После этого доктор корректирует дозировку при наличии избытков, отметила Жаровская.
«Соответственно, если есть симптомы передозировки витамина D, необходимо прекратить его прием. Врач назначит сорбенты и детоксикационную терапию», — цитирует эксперта радио Sputnik.
