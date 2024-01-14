Теплый фронт принесет в Краснодарский край повышение температуры воздуха

С 14 января на погоду в Краснодарском крае будет влиять теплый атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На смену морозам постепенно придут комфортные дневные температуры. Облака закроют небо плотной пеленой, и днем начнутся осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящего в дожди, сообщил специалист в своем Telegram-канале.

14 января в Краснодарском крае ожидается от 0 до +5 °C, на участке от Анапы до Геленджика — до +9 °C. По-прежнему сохранятся утренние и ночные туманы, возможны осадки в виде снега и дождя, гололедица, изморозевые явления, налипание снега.

15 января — ночные морозы до -14 °C, днем — до +10 °C. Местами снег, мокрый снег, дожди, ветер.

16 января — снег в основном сменят дожди. Ночью до +7 °C, днем в южной части края — +15 °C, в Краснодаре — 11 °C.

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