Аномальные морозы пришли на юг России

По данным погодного центра «Фобос», аномально холодная погода установится на юге России в выходные дни. Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Краснодарский край 13 января будет находится в зоне действия антициклона, поэтому снегопады на Кубани прекратятся.

«Надвигаясь с севера, он постепенно очистит небо от облаков и до нуля понизит вероятность осадков. При этом температурный фон ожидается на 7-8°С ниже климатической нормы», — написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Краснодаре 13 января температура опустится до 6-8 градусов мороза, осадков не будет. Атмосферное давление будет выше нормы.

В воскресенье 14 января в Краснодаре температура поднимется до 1-3 градусов тепла.

В Сочи 13 января — до 0-2 градусов мороза, без осадков. В воскресенье 14 января на курорте потеплеет до 3 градусов тепла. В начале следующей недели 15 января в потеплеет до 6-7 градусов, затем 16 и 17 января пройдут дожди.

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