Теплую зиму пообещали синоптики жителям Европейской части России

По прогнозам синоптиков, в Европейской части страны температура воздуха зимой будет около или выше нормы. Основным фактором потепления они называют природное явление — Эль-Ниньо.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Под ним понимают процесс, когда от океана передается в атмосферу большое количество акваториального тропического тепла. И вот это тепло определяет глобальную высокую температуру», — сказал он.

При этом явлении экваториальная часть Тихого океана становится теплее чем обычно не более чем на 3°C. Обратный процесс, когда становится холоднее, чем обычно, называется Ла-Нинья. Эти процессы происходят с периодичностью от двух до семи лет.

По словам Вильфанда, Эль-Ниньо не гарантирует, что тепло будет во всех областях России. Температуру около и выше нормы прогнозируют в центре Европейской части страны.

«При этом погода будет очень изменчивая, как в ноябре, когда была очень теплая, октябрьская погода, а сейчас она январская. Вот такие перепады будут очень частые в течение зимы при среднесреднем показателе температуры около и выше нормы, то есть ожидается не холодная зима», — цитирует Вильфанда телеканал «360».

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