Тепловизионные бинокли и антидроновые ружья: Краснодарский край отправил бойцам СВО военно-техническое снаряжение

Также в военные части пришлют прицелы, приборы разведки, автомобили повышенной проходимости и шины.

«Вопросы обеспечения боевых подразделений Вооруженных Сил РФ и иных воинских формирований, участвующих в СВО, обмундированием, снаряжением, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находятся на постоянном контроле. В очередной раз рассмотрев заявку, осуществили закупку и передали все необходимое для выполнения боевых задач сотрудниками погранслужбы, убывающими в зону спецоперации», — отметил руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Андрей Горбенко.

Все необходимое военно-техническое снаряжение закупили по поручению главы края Вениамина Кондратьева. Уполномоченный по приему заявок, закупке и передаче имущества для нужд спецоперации региональный департамент предоставил военно-технический груз представителям Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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