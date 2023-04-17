Теплоход протаранил судно в порту Ростова-на-Дону

Инцидент произошел днем 16 апреля. Теплоход «Камила» при швартовке к причалу допустил навал на теплоход «Пола-Алексия».

В результате столкновения теплоходов никто не пострадал. Розлива нефтепродуктов в реку Дон не произошло. По данному факту организовали доследственную проверку.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили проведение необходимых судебных экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ЗМСУТ СК РФ.

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