Теплоход протаранил судно в порту Ростова-на-Дону
Происшествия
17.04.2023 14:52
Инцидент произошел днем 16 апреля. Теплоход «Камила» при швартовке к причалу допустил навал на теплоход «Пола-Алексия».
В результате столкновения теплоходов никто не пострадал. Розлива нефтепродуктов в реку Дон не произошло. По данному факту организовали доследственную проверку.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили проведение необходимых судебных экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ЗМСУТ СК РФ.
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