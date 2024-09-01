Теплоход навалился на причал в Новороссийске, причинив ущерб в 6 млн рублей

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении капитана теплохода о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Установили, что 9 февраля при заходе в акваторию морского порта Новороссийска теплоход «Ветлуга» во время швартовки навалился на причал, в результате чего причалу причинены множественные повреждения. Сумма ущерба — более 6 млн рублей.

Капитан теплохода полностью признал вину и возместил ущерб в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

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