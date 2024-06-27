Моряки из Новороссийска спасли экипаж тонущего в Аденском заливе танкера

Танкер «Совкомфлота» «НС Африка» находился в Аденском заливе, 23 июня в 13:12 в 96 морских милях к юго-востоку от порта Ништун в районе восточного побережья Йемена экипаж получил сигнал SOS от терпящего бедствие танкера Lavant.

Экипаж российского танкера оперативно отреагировал на сигнал бедствия, изменил курс и направился в район бедствия. Моряки тонущего судна покинули свой корабли и ждали помощи на спасательном плоту в открытом море.

В 14:10 по местному времени экипаж российского танкера во главе с капитаном Константином Пронченком успешно провел операцию по спасению 19 моряков. Среди спасенных оказались граждане Индии, Мьянмы, Бангладеша и Индонезии. Моряков подняли на борт и разместили в каютах, снабдили питанием и водой. Пропавших без вести и пострадавших нет.

Посте того, как спасательная операция была завершена, танкер направился в Суэцкий канал, продолжив выполнять рейсовое задание. Спасенных моряков высадят на берег в порту Суэц 29 июня, сообщает пресс-служба «Совкомфлота» в Telegram.

По данным соцсетей, в числе экипажа российского танкера есть моряки из Новороссийска.

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