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Тепло и немного дождливо будет 29 марта в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/teplo-i-nemnogo-dozhdlivo-budet-29-marta-v-krasnodarskom-krae
Тепло и немного дождливо будет 29 марта в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным синоптиков, 29 марта в Краснодарском крае будет переменная облачность, утром и днем местами возможен дождь.

Температура воздуха днем поднимется до +17…+22°С. Однако будет ветрено: 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 12-14 м/с, в отдельных районах — 15 м/с. На Черноморском побережье ветер может усилиться до 15-18 м/с.

В Краснодаре 29 марта будет переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +18…20°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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