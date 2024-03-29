Тепло и немного дождливо будет 29 марта в Краснодарском крае

По данным синоптиков, 29 марта в Краснодарском крае будет переменная облачность, утром и днем местами возможен дождь.

Температура воздуха днем поднимется до +17…+22°С. Однако будет ветрено: 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 12-14 м/с, в отдельных районах — 15 м/с. На Черноморском побережье ветер может усилиться до 15-18 м/с.

В Краснодаре 29 марта будет переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +18…20°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Читайте также: синоптики прогнозируют затяжную весну и жаркое лето в Сочи.