Теплицу на гидропонике площадью более 300 кв. метров построили в школе-интернате в Павловском районе

Технологичный комплекс создали в Новолеушковской школе-интернате с профессиональным обучением.

Теплица на гидропонике площадью свыше 300 кв. м поможет практической подготовке учащихся по направлению «Рабочий зеленого хозяйства».

«Принцип работы состоит в том, чтобы использовать не землю, а наполненные витаминами и минералами растворы. Работа с подобными технологиями современного растениеводства однозначно принесет пользу обучающимся, сделав их востребованными и конкурентоспособными на рынке труда», — сказал замминистра труда и соцразвития Кубани Алексей Гедзь.

В теплице работает система капельного полива, оборудованы растворные узлы, предусмотрена автоматизация управления климатом.

Кроме того, в ней обеспечили систему фиксации растений и автоматическую регулировку температурного режима. Это позволит в кратчайшие сроки получать урожай экологически чистых овощей круглый год. В настоящее время в теплице высадили рассаду огурцов.

Теплицу на гидропонике в Новолеушковской школе-интернате возвели благодаря министерству труда и соцразвития региона, пресс-служба администрации Краснодарского края.

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