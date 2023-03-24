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Кондратьев: в 2023 году около 770 млн рублей направим на развитие мелиорации

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-2023-godu-okolo-770-mln-rublej-napravim-na-razvitie-melioratsii
Кондратьев: в 2023 году около 770 млн рублей направим на развитие мелиорации
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О планах по развитию водно-мелиоративного комплекса Кубани 24 марта сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы делаем все, чтобы сохранить сельскохозяйственные земли и эксплуатировать их максимально эффективно. Мелиорация обеспечивает стабильный рост плодородия почвы, а также влияет на увеличение растениеводческой продукции. Каждый год за счет федеральных и краевых средств повышаем финансирование мероприятий по развитию мелиорации. В 2023 году направим около 770 млн рублей для построения мелиоративных комплексов площадью в 4,5 тыс. га», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас территория мелиорируемых земель в Краснодарском крае занимает 386,4 тыс. га. На этой территории выращивают овощные, зерновые культуры и сады, здесь находятся рисовые оросительные системы. В течение последних 5 лет в эксплуатацию ввели около 24 тыс. га. Улучшения мелиоративной системы ежегодно позволяют получать высокие урожаи, а также в целом развивать условия ведения сельскохозяйственного производства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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