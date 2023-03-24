Кондратьев: в Абинске по нацпроекту строят блок начальной школы на 400 мест

О ходе строительства на территории школы № 4 в Абинске нового корпуса для учеников начальной школы 24 марта рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

По словам Вениамин Кондратьева, корпус строят в рамках нацпроекта «Образование».

«Кроме учебных классов в здании будет информационно-библиотечный центр, актовый и спортивный залы, столовая, кабинеты моделирования, музыки и даже студия танцев. Рядом оборудуют футбольное поле с беговой дорожкой, гимнастическим городком, волейбольной и баскетбольной площадками», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что все работы планируют закончить до конца года. Сейчас идет монтаж опалубки под плиту перекрытия, выполняют гидроизоляцию и армируют стены лестничных клеток.

На Кубани сейчас возводят около 120 соцобъектов. В этом году планируют открыть 20 школ, 23 детских сада, а также учреждения спорта и здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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