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Теплая и солнечная погода до 28°С ожидается на выходных в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/teplaya-i-solnechnaya-pogoda-do-28-s-ozhidaetsya-na-vyhodnyh-v-krasnodarskom-krae
Теплая и солнечная погода до 28°С ожидается на выходных в Краснодарском крае
Фото unsplash.com

По данным синоптиков, 21 и 22 октября Краснодарский край в выходные дни будет находиться под влиянием антициклона.

На Кубани установится сухая и теплая погода. Благодаря антициклону, с севера Африки в край начнет поступать горячий воздух. Температура воздуха поднимется до 23… 28°С.

Порывы ветра местами буду достигать 15-20 м/с, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram.

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