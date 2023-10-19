Теплая и солнечная погода до 28°С ожидается на выходных в Краснодарском крае
Общество
19.10.2023 14:41
По данным синоптиков, 21 и 22 октября Краснодарский край в выходные дни будет находиться под влиянием антициклона.
На Кубани установится сухая и теплая погода. Благодаря антициклону, с севера Африки в край начнет поступать горячий воздух. Температура воздуха поднимется до 23… 28°С.
Порывы ветра местами буду достигать 15-20 м/с, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram.
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