Теплая и солнечная погода до 28°С ожидается на выходных в Краснодарском крае

По данным синоптиков, 21 и 22 октября Краснодарский край в выходные дни будет находиться под влиянием антициклона.

На Кубани установится сухая и теплая погода. Благодаря антициклону, с севера Африки в край начнет поступать горячий воздух. Температура воздуха поднимется до 23… 28°С.

Порывы ветра местами буду достигать 15-20 м/с, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram.

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