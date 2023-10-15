На курортах Краснодарского края завершается бархатный сезон

О завершении бархатного сезона на черноморских курортах Краснодарского края сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 15 октября на Кубани будет очень комфортная погода. В Краснодаре воздух прогреется в воскресенье до 24…26°С, на черноморском побережье — до 22… 25°С.

К началу недели европейская территория России окажется в тыловой части циклона. Холодный воздух 16 октября достигнет Краснодарского края. С 17 октября на Кубани начнется похолодание.

«Температура со вторника будет плюс 17 — плюс 19 градусов, а температура воды уже не будет выше 20 градусов — 18-20 градусов. Купаться еще можно, но тот комфорт, который связан с понятием бархатный сезон, он заканчивается», — сказал глава Гидрометцентра.

При этом во второй половине недели снова восстановится теплая погода, дневные температуры будут выше плюс 20 градусов, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: снег выпал ночью 9 октября в Краснодарском крае.