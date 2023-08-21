Теннисная академия в Сочи будет носить имя олимпийской чемпионки Елены Весниной

Проект новой теннисной академии 21 августа осмотрел глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Также губернатор обсудил с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной реализацию проекта.

«Сочинская школа тенниса — одна из сильнейших в стране. Современный спортивный центр даст дополнительный импульс развитию этого вида спорта. Проект новой академии впечатляет. Здесь будут открытые и крытые корты, развитая инфраструктура для тренировок и проведения различных соревнований. Уверен, на этих площадках вырастет много чемпионов, в том числе и мирового уровня. Сочинская академия откроет яркие имена, станет центром притяжения спортсменов со всей страны», — сказал Вениамин Кондратьев.

В новом трехэтажном спорткомплексе имени Елены Весниной будут четыре корта с трибунами на 500 мест. Крытые корты — всесезонные, с тентовым навесом без стен. Это позволит тренироваться в условиях жаркого климата. Также в комплексе будут открытые площадки с беговыми дорожками и корты для пляжного тенниса.

В административном комплексе будут расположены комментаторские кабины, раздевалки, тренажерный зал, медкабинеты, а также музей и конференц-зал. Кроме того, предусмотрены офисные помещения для сотрудников.

«Мы проектировали вместе с лучшими инженерами, архитекторами. Хочется сделать масштабно и качественно, оставить след для будущих поколений. Наша сочинская школа тенниса очень сильна. Среди ее воспитанников — олимпийские чемпионы. Детям есть на кого равняться, но нужна тренировочная база. Теннисная академия станет кластером здорового образа жизни, трамплином для будущих высоких достижений в большом спорте», — отметила Елена Веснина.

Завершить строительство новой теннисной академии планируют в конце 2025 года.

«Сегодня мы находимся в преддверии исторического события. Для Сочи и всего края будет престижно иметь такой грандиозный спортивный объект. Ежедневно академию смогут посещать до 1,2 тыс. человек. Это будет сообщество активных, сильных людей, ориентированных на победу и в спорте, и в жизни», — сказал глава региона.

Он также отметил, что вопросы удобного подвоза детей на занятия, количества парковочных мест и логистики важно продумать еще на стадии проектирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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