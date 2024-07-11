Теннисистка Елена Веснина будет готовиться к парижской Олимпиаде в Сочи

Для участия в летних Олимпийских играх, которые откроются во Франции 26 июля, спортсменка получила допуск на участие в нейтральном статусе от Международного олимпийского комитета.

Елена Веснина рассказала о своей подготовке к Олимпиаде, которая может стать последней в карьере 37-летней теннисистки.

«Готовиться буду в Москве и Сочи. Потом чуть заранее до Олимпиады поеду в Париж», — цитирует спортсменку ТАСС.

Елена Веснина провела детство и юность в Сочи. Она победительница Олимпиады 2016 года в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио в 2020 году Веснина выиграла серебряную медаль в миксте с Асланом Карацевым.

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