Температура воздуха на Кубани 18 марта достигнет +16°С

По прогнозам синоптиков 18 марта в Краснодарском крае ожидается облачность с прояснениями.

Днем преимущественно без осадков, утром возможен туман. Температура воздуха днем составит от 11°С до 16°С тепла. Ветер западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

В Краснодаре температура воздуха днем составит 13°С — 15°С. Ветер западный 4-9 м/с. На Азовском побережье от 8°С до 13°С ; в горах днем будет от 5°С до 10°С. На Черноморском побережье обещают переменную облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Воздух днем прогреется до 11—16°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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