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Температура воды в Черном море прогрелась до +19 °C

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/temperatura-vody-v-chernom-more-progrelas-do-19-c
Температура воды в Черном море прогрелась до +19 °C
Черное море. Фото guruturizma.ru

Об этом 28 мая сообщили специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, температура воды в Черном море в Геленджике прогрелась до +19 °C, в Анапе, Новороссийске и Туапсе — до + 18 °C. При этом в Сочи пока самая прохладная вода на Черноморское побережье — всего +16 °C.

Вода в Азовском море прогрелась еще больше. В Ейске до +20 °C, в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарске — до +19 °C.

При этом в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди с грозой и градом, а также подъем воды в горных реках.

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