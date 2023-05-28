Температура воды в Черном море прогрелась до +19 °C
Общество
28.05.2023 16:12
Об этом 28 мая сообщили специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, температура воды в Черном море в Геленджике прогрелась до +19 °C, в Анапе, Новороссийске и Туапсе — до + 18 °C. При этом в Сочи пока самая прохладная вода на Черноморское побережье — всего +16 °C.
Вода в Азовском море прогрелась еще больше. В Ейске до +20 °C, в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарске — до +19 °C.
При этом в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди с грозой и градом, а также подъем воды в горных реках.
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