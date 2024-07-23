Температура воды в Черном море 23 июля прогрелась до +29 °С
Общество
23.07.2024 21:13
Такая температура воды в середине лета редкость. Раньше такие показатели наблюдались к середине августа.
Азовское море тоже сейчас очень теплое. У берегов Ейска и Темрюка вода прогрелась до +28 °С. Однако во многих местах на побережье действует штормовое предупреждение.
В Сочи идет сильный дождь, возможны смерчи. По мнению спасателей, из-за разгула стихии температура морской воды в ближайшие дни может снизиться.
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