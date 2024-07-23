Непогода на Кубани: в Краснодаре подтопило улицы Музыкального микрорайона

Стихия утром 23 июля бушевала в Сочи. В Краснодаре подтопило несколько улиц, а в Анапе на пляже начался ливень.

С разных районов Сочи на камеры попал смерч. Из-за непогоды на дорогах города-курорта образовывались огромные лужи. Вода не дошла до критических отметок в реке на Мамайке, хотя уровень был близок. В то же время бетонный мост через реку Мацеста ушел под воду. Стремящиеся потоки воды на своих улицах наблюдали и жители Туапсе. Непогода добралась и до Новороссийска. Однако там стихия прошла практически незаметно.

В Краснодаре утром подтопило улицы Музыкального микрорайона.

«Лужи почти по щиколотку образовались на пересечении улиц Московской и Алмазного переулка. Насосы по откачке воды уже устранили последствия непогоды. Теперь тут почти сухо. Таких глубоких луж, как утром, уже нет», ― сообщает корреспондент Ангелина Доценко.

Коммунальщикам курорта пришлось откачивать воду из помещений, убирать поваленные деревья. Городской оперативный штаб и сейчас контролирует ситуацию.

«Все службы оперативного реагирования работают. Службы коммунального хозяйства, дорожные службы ― работают в оперативном режиме. Ситуацию в городе контролирует в круглосуточном режиме оперативный штаб», ― отмечает начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов.

Пляжи курорта утром 23 июля были закрыты.

«Красный флаг предупреждает ― купание в море запрещено. Несмотря на то, что все утро был ливень, выглянуло солнце, но уже через час погода может ухудшиться», ― рассказывает специальный корреспондент Юлия Проценко.

«Купание из-за сильного дождя на данный момент закрыто. В течение получаса, если погода не изменится, то мы открываем пляж», ― отмечает спасатель Илья Чешуин.

Погода нормализовалась и в Анапе. На Центральном пляже появилась радуга. Так, красные флаги сменились на желтые, на пляже «Маяк» даже разрешили купание. Тем не менее штормовое предупреждение на Черноморском побережье сохраняется до 24 июля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Филипп Киркоров застрял в горах Сочи во время съемок из-за сильного ливня.