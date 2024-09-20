Температура воды в Азовском море упала до минимума +16 °С

По данным синоптиков, самая прохладная морская вода за последние сутки установилась на Азовском побережье.

Так, в станице Должанской температура морской воды опустилась до +16 °C. Немного теплее вода в Ейске и Приморско-Ахтарске — +18 °С, еще на градус сильнее прогрелась вода в Тамани — до +19 °С.

На Черноморском побережье море на несколько градусов теплее. Например, в Анапе температура воды достигает +22 °C, в Геленджике — +23 °C, в Новороссийске — +24 °С.

Теплее всего на побережьях Туапсе и Сочи — +26 и +25 °C, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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