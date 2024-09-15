Бархатный сезон с высокими температурами начнется в Краснодарском крае

Жаркая погода с температурой около +30 °C ожидается на юге России в самом начале бархатного сезона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура воздуха днем на юге европейской части России в течение ближайших дней составит +27-30 °C.

«На черноморском побережье в ближайшее время температуры высокие, около +30 °C, в Краснодарском крае — +27-29 °C», — сказал Роман Вильфанд ТАСС.

Температура воды в море в Геленджике и Сочи сейчас достигает 27 °C, сообщил Вильфанд. По его словам, бархатный сезон в Краснодарском крае начнется уже с понедельника, 16 сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», местами на Кубани 16 и 17 сентября ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.