Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Температура морской воды в Сочи и Геленджике 29 сентября все еще комфортная

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/temperatura-morskoj-vody-v-sochi-i-gelendzhike-29-sentyabrya-vse-eshhe-komfortnaya
Температура морской воды в Сочи и Геленджике 29 сентября все еще комфортная
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 9:00 29 сентября температура воды в Черном море у берегов Сочи составляет 24°C.

Такая же температура морской воды сохраняется в Геленджике и в Туапсе.

В Новороссийске вода в море на 2 градуса холоднее — 22°C. В Анапе морская вода остыла уже до 21°C.

На курортах Азовского моря морская вода сейчас самая холодны в крае: в Ейске — 20°C, в Приморско-Ахтарске — 19°C, в Темрюке — всего 18°C, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Читайте также: бархатный сезон на Юге России продлится до конца сентября.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях