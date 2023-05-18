Температура морской воды в Сочи 18 мая достигла +17 °С

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 мая самая теплая вода на курортах Краснодарского края зафиксирована в Азовском море.

Так, в Ейске вода в Азовском море прогрелась уже до +19 °С. В Темрюке море холоднее — +17 °С, в Приморско-Ахтарске — +16 °С.

В Черном море температура воды немного ниже. В Анапе море прогрелось до +16 °С, в Туапсе температура морской воды такая же. В Сочи море прогрелось до +17 °С.

Холоднее всего морская вода 18 мая в Новороссийске и Геленджике — всего +15 °С.

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