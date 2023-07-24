Температура морской воды в Краснодарском крае впервые с начала лета достигла +27 °C

Об этом 24 июля сообщили специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Самая теплая морская вода сейчас на Азовском побережье: в Темрюке — +27 °C, Ейске — +26 °C, в Приморско-Ахтарске — +25 °C.

В Черном море температура воды дошла примерно до таких же отметок. В Сочи, Геленджике и Новороссийске — по +26 °C, в Туапсе и Анапе — по +25 °C.

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