Температура морской воды в Анапе 2 июня достигла +22 °С

Ейску не хватает одного градуса, чтобы открыть купальный сезон. На других азово-черноморских курортах температура морской воды в среднем составляет +19–20 °С.

На Черноморском побережье на выходных — 3 и 4 июня — ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный и восточный 6–11 м/с, местами порывы до 14–20 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +18…20 °С, днем — +26…29 °С, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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