Температура морской воды сразу в трех курортных городах Краснодарского края достигла +23°C

По данным Краснодарского ЦГМС, 16 июня до +23 °C вода морская вода прогрелась на пляжах Ейска, Темрюка и Анапы.

Немного отстают от лидеров Геленджик и Новороссийск — там температура воды, по состоянию на 9:00 16 июня, составляла +22 °C. В Приморско-Ахтарске море прогрелось до +21 °C.

Холоднее всего морская вода в Сочи и Туапсе — там она +20 °C, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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