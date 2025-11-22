Температура до +24 °С сохранится 23 ноября в Краснодарском крае

В воскресенье в регионе прогнозируют теплую и сухую погоду. Ожидается небольшая облачность, юго-восточный, восточный ветер 4-9 м/с.

В среднем температура на Кубани ночью опустится до +4…+9 °С, местами в восточной половине края будет +1…+6 °С, на Азовском побережье и в южной половине края прогнозируют +8…+13 °С. В горах ночью будет 0…+5 °С. В разгар дня потеплеет до +17…+22 °С, местами в южной половине края термометры покажут +19…+24 °С, в горах — +9…+14 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют порывы ветра до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем +18…+23 °С.

В Краснодаре 22 ноября температура воздуха ночью опустится до +5…+7 °С, днем потеплеет до +19…+21 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: в Краснодаре температура в ноябре достигла рекордного суточного максимума за 43 года. В краевой столице столбики термометров 19 ноября показали +23,2 °C.

