Тело женщины нашли у моста в реке Кубань под Армавиром

Труп обнаружили накануне возле моста в станице Прочноокопской.

В полиции уточнили, что впервые о теле женщины сообщили 6 июля в 15:00. Труп заметили в поселке Красная Поляна.

Новокубанские спасатели выехали на место и обнаружили тело женщины рядом с Прочноокопским мостом. Труп зацепился за корягу.

Правоохранители уверены, что утонувшей женщине было 35-40 лет. На ее предплечье татуировка с козерогом. Судмедэксперт считает, что тело находилось в воде около 30 дней, пишет газета «Армавирский собеседник».

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