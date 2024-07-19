Тело пропавшей на сапборде туристки нашли спустя неделю в Туапсинском районе

Спасатели нашли тело девушки утром 19 июля вблизи села Ольгинка напротив пансионата «Шахтинский текстильщик».

По приметам найденная девушка похожа на ту, которую унесло в море на сапборде 11 июля в районе пляжа в коттеджном поселке Сосновый берег, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Отмечается, что унесенная в море на сапборде девушка приехала на отдых из Санкт-Петербурга.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трех туристок на сапбордах унесло в море вечером 11 июля. Одна девушка самостоятельно вернулась на берег, вторую нашли в 23:00 в 400 м от берега. Для поиска пропавших задействовали пять катеров и гидроциклы, на месте работали более 40 человек.