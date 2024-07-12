Туристок на сапбордах унесло в море под Туапсе, поиски одной из них продолжаются

В Единую диспетчерскую службу 11 июля около 20:30 поступило сообщение о том, что в районе пляжа в коттеджном поселке Сосновый берег в море унесло трех туристок на сапбордах.

На место выехали спасатели. Одна девушка вернулась на берег сама, две другие остались в море. Для поиска пропавших задействовали пять катеров, гидроциклы, на месте работали более 40 человек.

Около 23:00 в 400 м от берега нашли одну из пропавших туристок из Краснодара. Ее доставили на берег, от медпомощи она отказалась.

Поиски второй девушки, 34-летней Дарьи Грушевской из Санкт-Петербурга продолжаются. Ее приметы: рост 165–170 см, худощавого телосложения, волосы каштановые примерно до плеч, на зубах брекеты. Была одета в желто-белый раздельный купальник. Для ее поисков могут поднять вертолет, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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