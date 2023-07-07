Тело полицейского нашли в частном доме в Краснодарском крае
Происшествия
07.07.2023 14:10
Инцидент произошел 3 июля в Усть-Лабинске.
По данным правоохранителей, на территории частного дома обнаружено тело 37-летнего сотрудника полиции.
По факту произошедшего руководство ОМВД России по Усть-Лабинскому району назначило проведение служебной проверки. Во время проверки установят все обстоятельства случившегося, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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