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Тело полицейского нашли в частном доме в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-politsejskogo-nashli-v-chastnom-dome-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Тело полицейского нашли в частном доме в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 3 июля в Усть-Лабинске.

По данным правоохранителей, на территории частного дома обнаружено тело 37-летнего сотрудника полиции.

По факту произошедшего руководство ОМВД России по Усть-Лабинскому району назначило проведение служебной проверки. Во время проверки установят все обстоятельства случившегося, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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