Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе

Тело 16-летнего школьника обнаружили в двух метрах от берега на пляже санатория «Русь» на Высоком берегу.

На голове парня был полиэтиленовый пакет с галькой, привязанный веревкой. На пляже находились личные вещи и рюкзак подростка. Известно, что он дистанционно учился в московской школе, сообщает «Рен ТВ».

Источник в правоохранительных органах подтвердил гибель подростка в Анапе. Известно, что смерть школьника не связана с криминалом.

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