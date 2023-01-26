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Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-podrostka-nashli-na-dne-chernogo-morya-v-anape
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Тело 16-летнего школьника обнаружили в двух метрах от берега на пляже санатория «Русь» на Высоком берегу.

На голове парня был полиэтиленовый пакет с галькой, привязанный веревкой. На пляже находились личные вещи и рюкзак подростка. Известно, что он дистанционно учился в московской школе, сообщает «Рен ТВ».

Источник в правоохранительных органах подтвердил гибель подростка в Анапе. Известно, что смерть школьника не связана с криминалом.

Читайте также: житель Кубани ударил пенсионерку по голове, сбросил тело в колодец и засыпал мусором. Сообщение об исчезновении 62-летней жительницы станицы Фастовецкой Тихорецкого района поступило следователям в конце декабря 2022 года. Труп пожилой женщины нашли на дне колодца на окраине станицы.

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